Врач Соломатина советует киви для защиты от простуды и гипертонии

Употребление киви, богатого витамином С, эффективно поддерживает выработку в организме интерферонов – иммунных защитников от инфекций, сообщила врач Елена Соломатина.Диетолог Соломатина рассказала, что регулярное поедание киви зимой может обеспечить организму превосходную поддержку в плане защиты от простуды и других сезонных инфекций. Это свойство фрукта во многом объясняется очень высоким уровнем витамина С: благодаря ему иммунная система производит достаточно компонентов для уничтожения вирусных частиц.«Недостаток витамина C может привести к недостаточной выработке интерферонов, то есть наших защитников, которые противостоят вирусам», – отметила Соломатина, беседуя с «Москвой 24».Специалист напомнила, что витамин С является одним из известных сильнодействующих антиоксидантов. Помимо него, в состав киви входят и другие антиоксидантные вещества. Антиоксиданты в организме препятствуют окислительному разрушению клеток, с которым ассоциируются воспаление и вызываемые им болезни, а также старение. Таким образом, употребляя киви и пополняя запас антиоксидантов в теле, можно рассчитывать на продление молодости.В свою очередь, клетчатка киви мягко стимулирует желудочно-кишечный тракт, улучшает перистальтику, помогает в борьбе с запорами. Кроме того, она помогает выводить излишки холестерина.Также киви полезен гипертоникам.«В киви достаточно много калия, который оказывает легкое мочегонное действие, тем самым понижая давление. Калий укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки натрия, поэтому очень полезен гипертоникам. Есть в плоде и магний. Он расслабляет сосуды, понижает давление, успокаивает», - констатировала эксперт.

