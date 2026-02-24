Нутрициолог Гончар перечислила ускоряющие старение продукты

Нутрициолог Ната Гончар: регулярное употребление сластей и продуктов с трансжирами способствует ускоренному старению организма.Специалист сообщила в интервью: людям, которые мечтают продлить свою молодость, нужно отказаться от продуктов, ускоряющих старение организма. В частности, это относится к сахару. Гончар заявила, что ежедневное поедание продуктов с добавленным сахаром активизирует процессы старения на клеточном уровне, из-за них начинает быстро увядать и покрываться морщинами кожа.«Сахар нарушает работу клеточных митохондрий и провоцирует хроническое воспаление – причину старения кожи и органов», - сказала нутрициолог, беседуя с изданием «Спорт-Экспресс».Гончар добавила, что продуктами, содержащими сахар, бывают не только сладкие лакомства – он присутствует в большом количестве готовых к употреблению продуктов.Кроме того, ускорителем старения являются трансжиры, возникающие при термической обработке растительных масел. Данный тип жиров содержат в себе маргарин, кондитерские изделия, фастфуд, жареные блюда.«Трансжиры ослабляют приток крови к коже, что провоцирует преждевременное старение и появление морщин», - заявила Ната Гончар.Нутрициолог добавила, что старение, которому организм подвергается раньше времени, может также быть одним из побочных эффектов злоупотребления алкоголем. Особенно заметным оно в этом случае становится по состоянию кожи, которая быстро лишается коллагена, теряет эластичность, подвергается появлению морщин. Вдобавок спиртное ускоряет старение мозга.

