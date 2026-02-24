Нарколог назвал отличие бытового пьянства от клинического расстройства

Бытовое пьянство — это социально-бытовой термин, обозначающий регулярное, но еще «социально встроенное» употребление алкоголя без выраженных признаков зависимости, запоев, тяжелых соматических и социальных последствий. Об этом в разговоре рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.По словам нарколога, так называемое бытовое пьянство — это зона риска, которая предшествует формированию расстройства. По его словам, под этим термином понимают устойчивую модель регулярного употребления алкоголя, которая становится частью повседневной жизни и способом регуляции эмоционального состояния.«Это изменение мотивации употребления. Алкоголь перестает быть эпизодическим атрибутом праздника и начинает использоваться как универсальный инструмент — снять стресс, расслабиться после работы, уснуть, пережить конфликт. Он становится способом психологической самопомощи. Также формируется регулярность. Например, человек выпивает немного почти каждый вечер, и трезвые дни начинают восприниматься как исключение», — объяснил доктор.По словам Исаева, при этом появляются ранние поведенческие сигналы: снижение критичности к частоте употребления, раздражение на замечания близких, оправдательные конструкции («все так живут», «это всего лишь пиво»), постепенное расширение поводов. Врач подчеркнул, что между «бытовым пьянством» и клиническим расстройством проходит период, когда еще возможно изменить траекторию без тяжелых последствий.«Поэтому главный ориентир — не столько количество выпитого, сколько роль алкоголя в системе психологической регуляции человека. Если без него становится трудно справляться с напряжением, тревогой или скукой — это уже повод задуматься и обратиться за профессиональной консультацией», — заключил эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки