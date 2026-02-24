Длительные переработки негативно отражаются на продуктивности труда
В течение 12 недель они вели наблюдения за студентами, ежедневно выполнявшими короткие задания на чёткость мышления. Участники эксперимента заполняли отчёты о своих целях, успехах, настроении, качестве сна и нагрузке.
Исследователи задались целью понять, почему в одни дни мышление остаётся ясным, а в другие мы ощущаем «туман» в голове и теряем концентрацию внимания. Когда ум студентов был острым, они не просто лучше исполняли запланированные дела, но и ставили перед собой более высокие цели. В периоды снижения когнитивной ясности активность испытуемых ограничивалась текущими простейшими делами, а более крупные задачи приходилось откладывать.
Участники исследования демонстрировали лучшие когнитивные способности после хорошего сна, а также в первой половине суток. Тогда как после обеда активность понижалась. Мотивация и концентрация коррелировали с повышенной остротой ума, а стресс вел к ухудшению когнитивных функций.
Исследователи резюмируют: периоды «подъема» дают результат, аналогичный дополнительным 30?40 минутам работы в день.
Рост нагрузки и концентрации приводил к увеличению продуктивности в течение одного-двух дней, поскольку люди способны мобилизоваться для решения краткосрочных задач. Но длительная переработка в течение недели давала обратный эффект: снижалась концентрация и затруднялось выполнение целей. Итогами исследования авторы поделились в журнале Science Advances.
