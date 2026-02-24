Длительные переработки негативно отражаются на продуктивности труда

Учеными из канадского университета Торонто проведён эксперимент, позволивший понять, как этапы повышенной умственной активности отражаются на продуктивности людей.В течение 12 недель они вели наблюдения за студентами, ежедневно выполнявшими короткие задания на чёткость мышления. Участники эксперимента заполняли отчёты о своих целях, успехах, настроении, качестве сна и нагрузке.Исследователи задались целью понять, почему в одни дни мышление остаётся ясным, а в другие мы ощущаем «туман» в голове и теряем концентрацию внимания. Когда ум студентов был острым, они не просто лучше исполняли запланированные дела, но и ставили перед собой более высокие цели. В периоды снижения когнитивной ясности активность испытуемых ограничивалась текущими простейшими делами, а более крупные задачи приходилось откладывать.Участники исследования демонстрировали лучшие когнитивные способности после хорошего сна, а также в первой половине суток. Тогда как после обеда активность понижалась. Мотивация и концентрация коррелировали с повышенной остротой ума, а стресс вел к ухудшению когнитивных функций.Исследователи резюмируют: периоды «подъема» дают результат, аналогичный дополнительным 30?40 минутам работы в день.Рост нагрузки и концентрации приводил к увеличению продуктивности в течение одного-двух дней, поскольку люди способны мобилизоваться для решения краткосрочных задач. Но длительная переработка в течение недели давала обратный эффект: снижалась концентрация и затруднялось выполнение целей. Итогами исследования авторы поделились в журнале Science Advances.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки