Длительные переработки негативно отражаются на продуктивности труда

Учеными из канадского университета Торонто проведён эксперимент, позволивший понять, как этапы повышенной умственной активности отражаются на продуктивности людей.

В течение 12 недель они вели наблюдения за студентами, ежедневно выполнявшими короткие задания на чёткость мышления. Участники эксперимента заполняли отчёты о своих целях, успехах, настроении, качестве сна и нагрузке.

Исследователи задались целью понять, почему в одни дни мышление остаётся ясным, а в другие мы ощущаем «туман» в голове и теряем концентрацию внимания. Когда ум студентов был острым, они не просто лучше исполняли запланированные дела, но и ставили перед собой более высокие цели. В периоды снижения когнитивной ясности активность испытуемых ограничивалась текущими простейшими делами, а более крупные задачи приходилось откладывать.

Участники исследования демонстрировали лучшие когнитивные способности после хорошего сна, а также в первой половине суток. Тогда как после обеда активность понижалась. Мотивация и концентрация коррелировали с повышенной остротой ума, а стресс вел к ухудшению когнитивных функций.

Исследователи резюмируют: периоды «подъема» дают результат, аналогичный дополнительным 30?40 минутам работы в день.

Рост нагрузки и концентрации приводил к увеличению продуктивности в течение одного-двух дней, поскольку люди способны мобилизоваться для решения краткосрочных задач. Но длительная переработка в течение недели давала обратный эффект: снижалась концентрация и затруднялось выполнение целей. Итогами исследования авторы поделились в журнале Science Advances.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь