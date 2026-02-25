Врач предостерегла от мытья головы горячей водой
Как пояснила Гедес, горячая вода чрезмерно удаляет кожное сало, которое выполняет защитную функцию. В результате у человека могут возникнуть такие симптомы, как сухость эпидермиса, его шелушение и раздражение, подчеркнула она.
Кроме того, привычка мыть голову горячей водой чревата так называемым эффектом отскока, добавила специалистка. Кожа начнет выделять еще больше сала в ответ на тщательное очищение, поэтому голова будет быстро жирниться. К тому же, если ежедневно мыть волосы горячей водой, может усугубиться перхоть. В связи с этим врач посоветовала использовать исключительно теплую или прохладную воду.
Иллюстрация к статье:
