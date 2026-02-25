Психологи предупредили: этот образ жизни заметно снижает уровень счастья

Китайские психологи в ходе нового исследования показали, что люди, придерживающиеся стиля жизни «лежать плашмя» (tang ping), менее удовлетворены своей жизнью.Родиной феномена tang ping является Китай, он сформировался в ситуации жёсткой конкуренции как форма пассивной реакции на ситуацию. Кто-то включается в карьерную гонку и поощряет свои материальные амбиции, но люди, что придерживаются позиции tang ping, осознанно идут на ограничение потребностей до минимума, отказываются от борьбы за повышение по службе, за комфортное жилье или статус любой ценой. Дословный перевод выражения: «лежать на спине, ничего не делая и ни на что не реагируя».Движение явилось ответной реакцией на переработки, завышенные цены на жилье, рост экономического неравенства и навязываемую обществу культуру «996» (работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю). Приверженцы tang ping жалуются на выгорание и отсутствие заметной отдачи от чрезмерных усилий.Хуаньхуа Лу и ее команда задались целью проверить, насколько связана тактика «лежать плашмя» с субъективным благополучием. К первому исследованию привлекли 960 пекинских студентов (средний возраст — около 20 лет). Часть из них проходит обучение в престижном университете, другие — в колледже. Участникам было предложено заполнять шкалу склонности к tang ping и опросник удовлетворенности жизнью.Результаты явно демонстрируют, что выраженная склонность к «лежачему» образу жизни коррелирует с пониженной удовлетворенностью жизнью. Чаще (в среднем) приверженцами этой тактики являются женщины и студенты менее престижного вуза.Второе исследование было основано на тех же тестах, но 109 студентов проходили их дважды с интервалом в месяц. Анализ выявил такую закономерность: при изначальной поддержке tang ping предсказывалось уменьшение удовлетворенности жизнью месяц спустя. Но обратной зависимости нет: исходный малый уровень удовлетворенности не давал усиления установки «лежать плашмя».Выводы достаточно пессимистичны: что отказ от стремлений становится на краткий срок механизмом снижения давления, но затем наступает ухудшение психологического состояния.

