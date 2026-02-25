Врач Трейгер: малоинвазивные технологии помогут вылечить варикоз

Малоинвазивные технологии, современное оборудование и квалифицированный специалист помогут вылечить варикоз без госпитализации. Об этом «Радио 1» рассказал врач-сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер.По его словам, эффективными в этом случае являются лазерная коагуляция и склеротерапия. Он подчеркнул, что открытая хирургия с разрезами, швами уже «устарела и ушла в историю». При этом врач призвал тщательно подходить к выбору клиники для процедуры, потому что на рынке существуют псевдо-флебологи.«Беременным лучше не торопиться с процедурами и дождаться окончания грудного вскармливания. Также в качестве профилактики нужно добавить себе ходьбы. 10 тыс. — это просто цифра. Не надо к ней стремиться. 5—7 тыс. шагов — уже хорошо. А если мы говорим про спорт, то здорово посещать бассейн», — заключил Трейгер.Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног. Процедура эффективно улучшает кровообращение, уточнил он.

