Эксперт озвучила опасную ошибку при приеме таблеток
Многие пациенты дробят таблетки или высыпают содержимое капсул в емкость для облегчения проглатывания. Но подобная практика нарушает механизм действия препарата. Особенно это касается лекарств с пролонгированным высвобождением и с кишечнорастворимой оболочкой.
Фармацевт пояснила, что кишечнорастворимая оболочка является защитой желудка от раздражения, а действующее вещество — от разрушения желудочным соком. При повреждения такой таблетки препарат начинает работать чересчур рано и вызывать боль в желудке и прочие побочные реакции.
Если измельчать средства с пролонгированным действием, вся доза высвобождается сразу, что повышает риск интоксикации и побочных эффектов, предупреждает эксперт. И рекомендует при сложностях с глотанием обращаться к врачу для подбора другой формы препарата или иной дозировки.
Часть таблеток можно измельчать, но надо знать, какие именно, выяснять это у врача. Для этого есть специальные устройства для деления или измельчения таблеток.
