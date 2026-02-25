Медик объяснила невозможность полного отказа от соли

Если люди отказываются от использования соли как приправы, они все равно получают соль в составе различных продуктов, констатирует врач Елена Тихомирова.Медик объяснила в беседе, почему полный отказ от соли в реальности практически невозможен. По словам Тихомировой, натрий присутствует в состав многих продуктов питания. Употребляя их, человек восполняет уровень натрия в организме даже не притрагиваясь к солонке.«Любые продукты животного происхождения – мясо, птица, рыба, творог, сыр, яйца – уже содержат натрий, он является важной составляющей всех живых организмов», - уточнила Тихомирова.Также медик обратила внимание на то, что соль содержится в готовых к употреблению продуктах, приобретаемых в магазине, – например, в хлебе, соусах, колбасе, консервах, полуфабрикатах. Соль может входить в состав даже кондитерских изделий. Во многих продуктах этого ряда соль наличествует даже в чрезмерных дозах.Таким образом, резюмировала врач, если человек не является вегетарианцем или веганом, отказ от использования пищевой соли как специи не принесет вреда:«Того количества натрия, которое мы потребляем из животных продуктов, вполне достаточно для покрытия физиологической потребности организма».Эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день гораздо более актуальной является проблема злоупотребления солью, с которой связана подверженность людей гипертонии и инфаркту. В то же время при веганстве, подразумевающем серьезные ограничения в потреблении животных продуктов, отказ от соли может быть небезопасен – в определенном количестве она необходима организму.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки