Кардиолог Анна Кореневич назвала полезное для сердца масло

По словам врача-кардиолога, подходящее масло может заменить собой в рационе рыбу, столь полезную для сердца.Кардиолог Анна Кореневич напомнила, что для улучшения здоровья сердечнососудистой системы к употреблению рекомендуется жирная морская рыба, которая является великолепным источником ненасыщенных омега-3 жирных кислот. Их употребление помогает поддерживать эластичность сосудистой ткани, снижает риск атеросклероза.По мнению Кореневич, некоторые растительные масла могут быть достойной альтернативой дорогостоящей рыбе, поскольку они также содержат высокие уровни ценных жирных кислот.«Если морскую рыбу - источник омега-3 - хорошего качества по приемлемой цене найти не так просто, то с растительным маслом дело обстоит проще, небольшой бутылочки продукта хватает надолго. Достаточно ежедневно заправлять салат ложкой масла, чтобы получить ту самую пользу», - поделилась Анна Кореневич.Кардиолог посоветовала включать в рацион льняное масло. Специалист отметила, что это масло по степени насыщенности омега-3 значительно превосходит оливковое. Так 100 граммов льняного и оливкового масла содержат, соответственно, 53 грамма и 0,76 грамма полезных жирных кислот.Кореневич констатировала, что при повышенном холестерине в крови, упор при употреблении жиров нужно делать именно на прием омега-3. Врач добавила, что наибольшую пользу здоровью приносит употребление нерафинированных растительных масел холодного отжима (при условии, что они не подвергаются нагреву).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки