Frontiers: Пожилым людям порекомендовали приятный метод улучшения памяти и сна

При регулярном прослушивании музыки и занятиях музыкальной терапией можно значительно улучшить качество сна и памяти у пожилых людей. К этому выводу пришли специалисты из китайской Уханьской консерватории музыки.Группой китайских исследователей проведён систематический обзор и метаанализ 14 рандомизированных исследований, в которых в общей сложности были задействованы 1 730 человек старшего возраста. Суммирование данных показало, что музыкальные программы снижают общий балл по шкале качества сна PSQI в среднем на 3,37 пункта в сравнении с контрольными группами.PSQI - Питтсбургский индекс качества сна – даёт возможность оценки привычек сна, рисков нарушений, а также анализирует мотивацию и концентрацию человека в период бодрствования.Помимо этого, когда музыку прослушивали чаще, у испытуемых снижались симптомы депрессии (в среднем на 3,94 балла) и тревожности (на 9,28 балла). В двух работах фиксировали ещё и улучшение ментальных показателей: по шкале MMSE они выросли в среднем на 2,86 балла.Самый заметный эффект наблюдали при программах продолжительностью от четырех до восьми недель. Самыми удачными оказались сеансы по 30-45 минут при частоте до семи раз в неделю. Позитивные сдвиги отмечали и у пожилых людей, проживающих самостоятельно, и у пациентов с болезнью Альцгеймера, но во второй группе результат был менее выраженным.Авторы считают, что музыка способствует расслаблению, уменьшению эмоционального напряжения перед сном, что помогает быстрее засыпать и делает сам сон качественнее. Но проделанную работу они считают недостаточной и намерены продолжать исследование, чтобы подтверждения их выводов стали безусловными.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки