Назван простой способ снижения риска болезней сердца

Повышение потребления клетчатки уменьшает риск развития ишемической болезни сердца у тех, кто работает по ночам. К этому выводу пришли исследователи из Уппсальского университета на основе анализа данные свыше 220 тысяч взрослых.Ночная работа провоцирует нарушение естественных циркадных ритмов и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В эксперименте испытуемых разделили на три группы: работающих днем, периодически выходящих в ночные смены и регулярно работающих ночью. После 12 лет наблюдений исследователи выяснили, что у работников постоянных ночных смен при низком потреблении клетчатки риски развития ишемической болезни сердца были выше, чем у тех, кто получал ее с пищей больше.Действующие рекомендации для взрослых – это около 25 граммов клетчатки в день. У тех, кто регулярно работал по ночам, риски несколько снижались при потреблении около 19 граммов клетчатки в сутки, тогда как у выходивших в ночные смены время от времени, — приблизительно 15 граммов.Связь сохранялась и после учета иных факторов риска. Возможным механизмом эксперты называют воздействие клетчатки на микробиоту кишечника и содержание липидов в крови. А это особенно актуально как раз для людей с нарушениями режима сна. Поэтому, рекомендуют авторы работы, при увеличении доли цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых можно добиться улучшения работы сердца и сосудов. Но это – лишь один из факторов профилактики патологий, акцентируют учёные.

