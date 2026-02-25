Врач раскрыла неожиданную пользу дневного сна

Короткий дневной сон продолжительностью не более 20 минут способствует восстановлению сил и повышению работоспособности. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема МагомедоваДоцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета отметила, что идеальная длительность такого отдыха составляет 15–20 минут.«В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности», — подчеркнула Магомедова.Специалист добавила, что наибольшую эффективность принесет сон в первой половине дня.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки