Врач раскрыла неожиданную пользу дневного сна
Доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета отметила, что идеальная длительность такого отдыха составляет 15–20 минут.
«В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности», — подчеркнула Магомедова.
Специалист добавила, что наибольшую эффективность принесет сон в первой половине дня.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий