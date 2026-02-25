ASCO: воздействие микропластика может быть фактором риска рака простаты

Американские исследователи обнаружили частицы пластика в 9 из 10 образцов опухолевой ткани предстательной железы. Причем их концентрация в раковых тканях оказалась в среднем в 2,5 раза выше, чем в соседних доброкачественных участках.Рак предстательной железы — самый распространенный онкологический диагноз у мужчин в США. Ученые решили проверить, может ли воздействие микропластика быть связано с его развитием.Микропластик образуется при разрушении упаковки, косметики и других пластиковых изделий — особенно при нагревании или химической обработке. Частицы могут попадать в организм с пищей и воздухом, а также через кожу. Ранее их уже находили практически во всех органах человека, в крови и даже в плаценте, однако влияние на здоровье остается малоизученным.В новом исследовании ученые проанализировали ткани 10 пациентов, которым проводили полное удаление предстательной железы. Частицы пластика были выявлены в 90% опухолевых образцов и в 70% доброкачественных. При этом в раковой ткани их оказалось около 40 микрограммов на грамм ткани, тогда как в здоровой — примерно 16 микрограммов.«Наше пилотное исследование дает важные основания предполагать, что воздействие микропластика может быть фактором риска рака предстательной железы», — заявила руководитель работы Стейси Леб, профессор кафедры урологии и общественного здоровья Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете.По ее словам, ранее обсуждалась возможная связь микропластика с сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией, но прямых данных по раку простаты практически не было.Чтобы исключить загрязнение образцов, исследователи заменили пластиковые инструменты на алюминиевые и хлопковые, а анализ проводили в специальных «чистых комнатах». Ученые оценивали не только количество частиц, но и их химический состав, сосредоточившись на 12 наиболее распространенных типах пластиковых полимеров.Старший автор работы Витторио Альбергамо отметил, что следующим этапом станет изучение механизмов возможного воздействия микропластика на ткани.«Мы предполагаем, что частицы могут вызывать хроническое воспаление, которое со временем повреждает клетки и способствует развитию опухоли», — сказал он.

