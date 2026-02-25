Врач рассказала о новом объяснении хронического запора

Хронический запор может быть вызван истончением слизистого слоя кишечника, заявила эндокринолог Зухра Павлова. О новом объяснении, найденном учеными, рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.Врач отметила, что обычно трудности с дефекацией объяснялись медленной работой кишечника. Однако последние данные указывают и на другую причину. «В толстой кишке присутствует защитный слой слизи (муцин), который удерживает влагу в кале, делает стул мягким и скользким и защищает стенки кишечника от раздражения. Если этот слой истончается, кал становится сухим и твердым, а обычные методы лечения запора могут работать хуже», — объяснила Павлова.Эндокринолог пояснила, что естественной слизи в кишечнике становится меньше по вине двух видов бактерий Bacteroides thetaiotaomicron и Akkermansia muciniphila. Первые уничтожают защитные ферменты муцина, а вторые — расщепляют саму слизь. «В итоге такой совместной работы слизистый слой истончается, кал теряет влагу и становится плотнее», — пояснила врач.Павлова подчеркнула, что обе бактерии являются обычными обитателями кишечника. Проблемы начинаются, когда возрастает их совместная активность.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки