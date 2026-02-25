Врач Тихомирова назвала полезные для восстановления печени продукты

Специалистка заявила, что следование здоровому рациону и потребление в пищу подходящих продуктов может помочь печени освободиться от жира.Терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала в интервью, какие продукты улучшают функцию восстановления печени – органа, от природы наделенного способностью регенерировать поврежденные клетки. Но такая способность бывает хорошо развита только когда орган здоров. Патологии печени или годами длящийся жировой гепатоз препятствуют ее самовосстановлению.Врач Тихомирова напомнила, что жировой гепатоз (ожирение) является одной из самых распространенных сегодня проблем со здоровьем у взрослых людей. Медик констатировала, что если ожирение печени не перешло в критическую стадию, справиться с ним вполне возможно посредством более здорового питания. В первую очередь необходимо снизить калорийность рациона, подчеркнула диетолог.«Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную диету. В этом случае она прекрасно восстановит работу печени», - отметила Елена Тихомирова, беседуя с «Мослентой».Врач уточнила, что в рационе могут присутствовать яйца, овощи, а также тыквенные семечки.«При затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей лечение определяется доктором, но параллельно назначается диета, в которую входят продукты с легким мочегонным и желчегонным действием», - дополнила эксперт.

