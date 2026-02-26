Новое исследование новосибирских ученых поможет в борьбе с раком матки

Специалисты новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) изучают модель рака шейки матки с двумя линиями клеток - лабораторные тесты помогут выяснить, как клетки стали устойчивыми к лекарствам и радиации.Как сообщили "РГ" в институте, две линии клеток - AdMer35 и AdMer43 - были получены от одной пациентки с диагнозом плоскоклеточного рака шейки матки IIIB стадии. Первая линия была взята при помощи биопсии до начала химиолучевой терапии, а вторая - после ее завершения. В исследовании также приняли участие сотрудники национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина и научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии.В обеих линиях ученые обнаружили генетические изменения, которые указывали на то, что опухоль под воздействием терапии эволюционировала. В частности, исследователи отметили, что до терапии клетки активнее мигрировали, а после - быстрее делились-размножались.По словам старшего научного сотрудника лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Евгении Логашенко, традиционно фундаментальная медицина, исследуя рак шейки матки, опирается на ограниченный набор клеточных линий, таких как Hela, выделенной еще в 1951 году. Эти линии, безусловно, значимы, но не полностью отражают изменения, происходящие в опухоли в процессе лечения онкологии. Парная AdMer35/AdMer43 позволит сравнить опухоль до и после, поняв, почему опухоли становятся устойчивыми к лечению.

