Психологи: привычка пары расставаться и сходиться разрушает здоровье

Воссоединение с бывшим партнером часто преподносится в массовой культуре как «второй шанс» на счастье. Однако новое исследование ученых из Техасского университета в Остине, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, рисует иную картину. Привычка постоянно расставаться и сходиться действует как хронический стрессор, который со временем подрывает не только психическое, но и физическое здоровьеМасштаб проблемыЦикличные отношения — явление массовое. По статистике, приведенной в исследовании, около двух третей взрослых хотя бы раз в жизни проходили через цикл разрыва и примирения. Несмотря на распространенность, не хватало прямых данных, как именно эта нестабильность влияет на благополучие людей в долгосрочной перспективе.Ученые под руководством профессора Рене Дейли проанализировали четыре независимых набора данных. Они искали связь между количеством циклов «разрыв-воссоединение», уровнем стресса и конкретными жалобами на здоровье.Механизм истощенияУченые предложили модель, согласно которой негативное взаимодействие (агрессия, неэффективные попытки разрешить конфликты) порождают постоянное напряжение. Этот стресс истощает эмоциональные ресурсы, необходимые для нормального функционирования пары.Результаты первого этапа исследования показали, что партнеры в цикличных отношениях чаще страдают от:Психологических симптомов: тревоги, депрессии, раздражительности и чувства одиночества.Физического недомогания: частых головных болей, болей в желудке и общей болезненности.При этом количество разрывов напрямую коррелировало с тяжестью физических симптомов — чем больше «кругов» проходила пара, тем сильнее страдал организм.«Эффект потолка» и агрессияОсобенно интересным оказался так называемый «эффект потолка». У пар с длинной историей расставаний базовый уровень стресса настолько высок, что новые ссоры или проявления агрессии уже не вызывают резких скачков напряжения — они и так живут в состоянии перманентного кризиса. Напротив, партнеры с небольшим количеством циклов оказались гораздо чувствительнее к конфликтам.Хотя исследование носит корреляционный характер и не может однозначно утверждать, что именно нестабильность отношений является первопричиной болезней (возможно, исходные проблемы с ментальным здоровьем ведут к нестабильности), связь очевидна. Регулярные эмоциональные встряски не проходят бесследно, лишая человека ресурсов для борьбы с жизненными вызовами.

