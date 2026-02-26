Названа идеальная температура воды для умывания

Дерматолог Андреа Комбалия заявила, что температура воды для умывания имеет большое значение.Как пояснила Комбалия, при умывании холодной водой кожное сало затвердевает, тем самым препятствуя действию очищающего средства. Однако горячая вода тоже не подходит, поскольку она удаляет липиды, поддерживающие защитный барьер кожи. Среди последствий неправильного очищения доктор назвала сухость, раздражение и повышенную чувствительность эпидермиса.Дерматолог Рикардо Руис Родригес добавил, что идеальная температура воды для умывания составляет 28-30 градусов. Это позволяет очищающему средству эффективно выполнять свою функцию без появления покраснения или ощущения стянутости после процедуры, что особенно важно для людей с чувствительной кожей, объяснил медик.

