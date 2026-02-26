Тяга к пище с острым вкусом может говорить о проблемах со здоровьем

Диетолог Соломатина: тяга к острым продуктам может, помимо прочего, говорить о проблемах с щитовидной железой.В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучало напоминание, что пища с острым вкусом стимулирует кровообращение. Благодаря активизации кровотока происходит прилив энергии, повышается работоспособность, тонус. Таким образом, отметила специалист, тяга к острому может возникать при нарушениях, тесно связанных с ослаблением кровотока. Когда организм жаждет острого, он пытается активизировать движение крови по телу.Медик уточнила, что предпочтение блюд с перцем может говорить об имеющемся атеросклерозе.«При атеросклерозе крови сложно протиснуться по мелким кровеносным сосудам, и организм невольно пытается улучшить кровообращение за счет острой пищи», - сказала Соломатина, беседуя с «Москвой 24».Кроме того, аппетит на все острое может возникать в тесной связи с нарушениями в работе щитовидной железы. В случае недостаточности гормонов, гипотиреоза падает уровень энергии. Пища с острым вкусом содействует более интенсивному кровообращению, так организм спасается от вялости.Врач добавила, что пристрастие к острому иногда возникает при депрессии, поскольку«острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов – гормонов радости».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки