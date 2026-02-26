В ИНЦ РАН нашли метод лечения рака, при котором можно полностью удалить метастазы

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) создали новый подход к терапии рака, который в опытах на грызунах продемонстрировал полное разрушение всех участков опухоли, образующих метастазы. Предложенная методика открывает перспективы для терапии онкологических заболеваний, которая позволит избежать рецидива у пациента в будущем. Результатами исследования поделились в Минобрнауки России.Метастазы — это вторичные очаги опухоли. Раковые клетки могут покидать место своего возникновения и через кровеносную или лимфатическую систему проникать в здоровые части организма, там и появляются новые очаги опухоли.Метастазы невозможно удалить полностью. В первую очередь это связано с тем, что химия уничтожает только наиболее активные раковые клетки. Другая, очень небольшая часть клеток переходит в «спящий» режим, что обеспечивает им устойчивость к лекарствам. Но они могут «проснуться» в любой момент, поэтому рецидив часто неизбежен.«Мы разработали новый комбинированный подход для лечения онкологических заболеваний при помощи двух соединений. В экспериментах на мышах мы показали, что данная методика позволила не только бороться с опухолью, но и полностью уничтожить «спящие» раковые клетки, вызывающие рецидив рака», — рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела молекулярных и клеточных взаимодействий ИНЦ РАН Ирина Гужова.Ученые использовали два действующих вещества. Первое — это хлорохин, известное противомалярийное средство, у которого недавно нашли способность бороться с раком. Он подавляет аутофагию: в нормальных клетках этот процесс удаляет и заменяет поврежденные клетки, а раковым «спящим» клеткам дает устойчивость к лечению. Второе соединение — химиотерапевтический препарат оксалиплатин. Это вещество позволяет успешно бороться с клетками опухоли, но, в то же время, «разгоняет» процесс аутофагии.В качестве моделей для экспериментов исследователи взяли три линии клеток рака острой саркомы. Кроме того, терапия проверялась на грызунах с карциномой кишечника. Оказалось, если вводить в опухолевые модели сначала хлорохин, а затем оксалиплатин, то спящие клетки рака теряли устойчивость к оксалиплатину наравне с активными. Причем анализ опухолевой ткани после данной терапии показал отсутствие источников для образования метастазов во всех четырех клеточных моделях, включая лабораторных мышей.«Мы надеемся, что предложенная тактика терапии рака с ликвидацией «спящих» клеток опухоли в будущем может стать основой для лечения рака с возможностью предотвращения рецидивов. Однако решение этой задачи потребует дальнейших исследований, клинических и доклинических испытаний», — заключила Гужова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки