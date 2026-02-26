Врач Мясников предупредил о болевом эффекте сыра
Доктор Мясников рассказал о болевом эффекте сыра. По словам специалиста, употребление этого продукта может стать причиной головной боли у людей, предрасположенных к ней генетически.
«Сыр может провоцировать головную боль у тех, кто регулярно сталкивается с приступами мигрени», - сообщил врач Александр Мясников.
Считается, что ответственность за болевые ощущения несет вещество тиамин, входящее в состав сыра. Кроме того, тиамин присутствует в орехах,
Иллюстрация к статье:
Добавил mamasha в категорию Разное
