Перечислены признаки плохих любовников

Сексологи перечислили несколько признаков, выдающих плохих любовников.В частности, клинический психолог Лори Бет Бисби назвала признаком плохого любовника неспособность оставаться в моменте. «Для хорошего секса нужно, чтобы все участники полностью отдавали себя процессу, были сосредоточены друг на друге и на том, что они делают», — заверила она.В свою очередь, семейный консультант Аннабель Найт заявила, что плохие любовники не интересуются тем, что приятно их партнеру, а также избегают разговоров до, во время и после секса. «Молчаливый секс — это неплохо, но отсутствие общения часто означает отсутствие сотрудничества. Это легко исправить с помощью простого вопроса "Чего бы тебе хотелось больше всего?" Вы будете поражены, как далеко может завести малейшее проявление любопытства», — отметила Найт.Тренер по сексу и отношениям Джемма Найс добавила, что плохие любовники часто не пытаются помочь женщине достичь оргазма. Она уточнила, что для этого женщинам, как правило, требуется около 20-30 минут.

