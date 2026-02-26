Диетолог назвала полезным отказ от продуктов с добавленным сахаром

Если исключить из рациона продукты с добавленным сахаром, здоровье человека только выиграет, констатирует диетолог Елена Соломатина.Врач-диетолог рассказала в интервью, когда отказ от сладкого является исключительно полезным. Соломатина отметила, что пользу организму приносит решение перестать употреблять продукты, содержащие добавленный сахар: конфеты, печенье и другие виды выпечки, сладкие йогурты и т.д.Медик объяснила, что такого рода продукты обеспечивают организм углеводами. Отказ от них не лишит организм углеводов, поскольку их поставщиками являются и другие продукты, в том числе значительно более полезные.«Если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», - сказала Соломатина, беседуя с RT.По словам специалистки, в рационе питания следует стремиться к умеренному в целом потреблению углеводов в виде различных типов сахара, включая натуральные, присутствующие в тех же овощах. Картофель, тыква, свекла – все это содержит углеводы, избыток которых угнетает работу поджелудочной железы, печени, сосудов, мозга.

