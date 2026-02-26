AdvSci: В мышцах пожилых людей накапливается негативная память о бездействии

Мышцы «запоминают» периоды бездействия, выяснили учёные. Но в молодости и пожилом возрасте молекулярная память работает по-своему. К этому выводу пришли специалисты Норвежской школы спортивных наук.В ходе эксперимента учёные изучили, как повторная иммобилизация действует на скелетные мышцы. У молодых испытуемых временно ограничивалась подвижность нижних конечностей. Одновременно эксперты исследовали пожилых крыс, чтобы сравнить возрастные различия.Выяснилось, что у молодых повторные эпизоды бездействия провоцировали сопоставимую степень мышечной атрофии, но на молекулярном уровне складывалась своего рода «защитная память». Во втором цикле сбои в функционале окислительных и митохондриальных генов оказались менее явными, что говорит об адаптации и большей устойчивости мышечной ткани.Стареющие мышцы, напротив, демонстрировали негативную «память» о бездействии. Вторичная иммобилизация вызывала более выраженную атрофию, усиленное подавление аэробного метаболизма и митохондриальных генов, а также активировала механизмы повреждения ДНК. Похожие изменения в метаболических генных сетях наблюдали у разных видов, что является доказательством длительного сохранения молекулярных «следов» атрофии.Понимание таких механизмов, уверены авторы проекта, поможет в разработке эффективных стратегий восстановления после травм, болезней и при возрастных изменениях. Исследователи сейчас заняты изучением видов и интенсивности упражнений, которые смогут лучше всего активировать полезные сигналы «памяти» в митохондриях, в особенности, в стареющих мышцах.

