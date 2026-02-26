Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
По словам Паччионе, ментоловые леденцы помогут временно снизить интенсивность кашля, но слишком частое их употребление, напротив, усугубит состояние. Справиться с проблемой можно также с помощью имбиря, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами.
Для облегчения кашля полезно будет съесть и ложку меда перед сном, продолжила доктор. Этот продукт успокоит боль в горле и снизит вероятность приступа ночью. Кроме того, важно поддерживать водный баланс для разжижения слизи. Помимо воды, с этой целью можно употреблять бульоны и травяные чаи. В заключение Паччионе посоветовала использовать увлажнитель воздуха и воздушные фильтры для снижения раздражения дыхательных путей, а также спать с приподнятой головой для уменьшения количества приступов кашля и избегать курения.
