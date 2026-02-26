Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды

Врач Роуз Паччионе дала несколько советов, которые помогут облегчить кашель во время простуды.По словам Паччионе, ментоловые леденцы помогут временно снизить интенсивность кашля, но слишком частое их употребление, напротив, усугубит состояние. Справиться с проблемой можно также с помощью имбиря, поскольку он обладает противовоспалительными свойствами.Для облегчения кашля полезно будет съесть и ложку меда перед сном, продолжила доктор. Этот продукт успокоит боль в горле и снизит вероятность приступа ночью. Кроме того, важно поддерживать водный баланс для разжижения слизи. Помимо воды, с этой целью можно употреблять бульоны и травяные чаи. В заключение Паччионе посоветовала использовать увлажнитель воздуха и воздушные фильтры для снижения раздражения дыхательных путей, а также спать с приподнятой головой для уменьшения количества приступов кашля и избегать курения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки