В Госдуме раскрыли, можно ли получить компенсацию за травму в гололед

Россияне, травмировавшиеся на гололеде, вправе взыскать с ответственных служб затраты на лечение, утраченный во время нетрудоспособности заработок, расходы на реабилитацию и другие траты, пояснил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).По словам депутата, которые приводит РИА Новости, если человек упал на льду - виноват не только гололед, но и служба, ответственная за безопасность дорожки и не посыпавшая ее вовремя антигололедными составами.Дмитрий Свищев напомнил, что за безопасность территории всегда отвечают конкретные лица. Например, за двор многоквартирного дома - управляющая компания, за участок возле магазина - собственник (или арендатор), за тротуары, парки, остановки и так далее - администрация населенного пункта.Одновременно, согласно статьям 1064 и 1085 Гражданского кодекса РФ, россияне имеют право на полное возмещение причиненного здоровью вреда. Это значит, что пострадавший из-за гололеда может взыскать не только затраты на лечение, но и утраченный (за время нетрудоспособности) заработок, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда.Суды сегодня действительно могут взыскать серьезные суммы по таким искам, продолжает парламентарий, это может быть и 300, и 350 тысяч рублей, и даже большие деньги. Эти средства помогут человеку справиться с полученными травмами.Однако для того, чтобы получить компенсацию, надо зафиксировать полученный вред здоровью: сфотографировать лед, на котором упал, записать показания свидетелей, а также собрать чеки на лечение, добавил Свищев.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки