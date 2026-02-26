Вирусолог Зуев предупредил об опасности путешествий весной
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможной активизации гриппа весной. Несмотря на общее снижение заболеваемости, лабораторный мониторинг ведомства фиксирует увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B. Эти штаммы, даже при нынешнем медленном распространении, потенциально способны спровоцировать новую волну инфекции.
Комментируя эту информацию, Виктор Зуев указал на то, что отягощающим фактором эпидемий является массовый туризм, в том числе в те страны, где наблюдаются вспышки опасных заболеваний.
"Одним из главных путей завоза заболеваний в Россию является немыслимый туризм", - подчеркнул вирусолог.
Он пояснил, что перед поездками, например, в Китай и Индию, лучше внимательно изучить информацию о вспышках заболеваний. "В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае - тесно", - обратил внимание врач.
Также туристам стоит бороться с желанием одеться в весеннее путешествие легче, чем это необходимо, добавил он.
