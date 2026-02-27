Названы отражающиеся на лице признаки хронического недосыпа
Рейс заявил, что во время ночного отдыха происходит клеточное восстановление, необходимое для обновления кожи. «У тех, кто хорошо спит, обычно более отдохнувший вид, сияющая кожа и нет темных кругов под глазами. При плохом качестве сна нарушается кровообращение, появляются темные круги и отечность, а кожа теряет сияние», — пояснил он.
Кроме того, по словам доктора, хронический недосып ускоряет старение кожи, поскольку провоцирует окислительный стресс и снижение выработки коллагена. В результате на лице появляются морщины. Врач Паола Померанцефф добавила, что плохой сон приводит к гормональному дисбалансу, который увеличивает выработку кожного сала. Это чревато появлением прыщей и черных точек, подчеркнула она.
