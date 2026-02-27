Названы отражающиеся на лице признаки хронического недосыпа

По внешности можно определить, что человек плохо спит, утверждает отоларинголог Пауло Рейс. Признаки хронического недосыпа, отражающиеся на лице, он назвал в разговоре с изданием Terra.Рейс заявил, что во время ночного отдыха происходит клеточное восстановление, необходимое для обновления кожи. «У тех, кто хорошо спит, обычно более отдохнувший вид, сияющая кожа и нет темных кругов под глазами. При плохом качестве сна нарушается кровообращение, появляются темные круги и отечность, а кожа теряет сияние», — пояснил он.Кроме того, по словам доктора, хронический недосып ускоряет старение кожи, поскольку провоцирует окислительный стресс и снижение выработки коллагена. В результате на лице появляются морщины. Врач Паола Померанцефф добавила, что плохой сон приводит к гормональному дисбалансу, который увеличивает выработку кожного сала. Это чревато появлением прыщей и черных точек, подчеркнула она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки