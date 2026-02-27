Россиян со вздутием живота предупредили о риске смертельно опасного заболевания
По словам Лопатиной, вздутие живота может указывать на синдром избыточного бактериального роста, непереносимость лактозы и синдром раздраженного кишечника. Данный симптом также наблюдается при целиакии, но в этом случае он обычно появляется значительно реже, пояснила врач.
Кроме того, изредка вздутие живота возникает при раке кишечника.
«Часто достаточно пациентам со вздутием мы рекомендуем колоноскопию не для того, чтобы найти что-то, поскольку, как правило, колоноскопия при вздутии нормальная, а чтобы не пропустить онкологию, потому что из тысячи человек у одного со вздутием будет онкология», — подчеркнула Лопатина.
