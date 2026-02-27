Россиян со вздутием живота предупредили о риске смертельно опасного заболевания

Гастроэнтеролог Мария Лопатина заявила, что у людей со вздутием живота существует риск смертельно опасного заболевания. Такое предупреждение она сделала россиянам в интервью для YouTube-канала «Привет, доктор!».По словам Лопатиной, вздутие живота может указывать на синдром избыточного бактериального роста, непереносимость лактозы и синдром раздраженного кишечника. Данный симптом также наблюдается при целиакии, но в этом случае он обычно появляется значительно реже, пояснила врач.Кроме того, изредка вздутие живота возникает при раке кишечника.«Часто достаточно пациентам со вздутием мы рекомендуем колоноскопию не для того, чтобы найти что-то, поскольку, как правило, колоноскопия при вздутии нормальная, а чтобы не пропустить онкологию, потому что из тысячи человек у одного со вздутием будет онкология», — подчеркнула Лопатина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки