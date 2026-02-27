Назван снижающий шансы на долголетие продукт

Специалист по долголетию Дэн Бюттнер призвал минимизировать потребление одного продукта, поскольку он снижает шансы на долголетие.Бюттнер заявил, что одной из наиболее частых рекомендаций, встречающихся в исследованиях, которые посвящены здоровому старению, является сокращение употребления мяса. По его словам, люди, проживающие в так называемых голубых зонах с высокой концентрацией долгожителей, не исключают этот продукт из рациона полностью, но едят его всего один раз в неделю.Таким образом, не нужно переходить на вегетарианство, чтобы жить долго, подчеркнул специалист. Однако в приоритете должен быть растительный белок, который содержится, например, в чечевице и нуте. Среди других полезных для здоровья продуктов Бюттнер назвал орехи, овощи и цельное зерно.

