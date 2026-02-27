Terra: Неочевидную причину бессонницы и хронической усталости назвала эксперт

Бразильский отоларинголог Рената Мори рассказала изданию Terra о скрытой причине хронической усталости и бессонницы. Это неправильное дыхание во сне на фоне ринита, апноэ или искривления носовой перегородки.По словам доктора, во сне организму нужно замедлять физиологические процессы, переходя в режим восстановления. Но когда дыхание нарушено, мозг воспринимает дефицит воздуха как угрозу, поэтому переходит в состояние повышенной «боеготовности». Поэтому человек не может глубоко погрузиться в сон и при пробуждении ощущает разбитость, даже если спит всю ночь.Мори отмечает: причины ночных дыхательных отклонений разные. Одна из довольно распространённых - искривление носовой перегородки.Также часто встречается аллергический ринит, который сопровождается такими последствиями как отек слизистой и заложенность носа. Вентиляция дыхательных путей ухудшается и при хроническом синусите, когда воспаляются околоносовые пазухи.Отдельно врач выделяет храп и обструктивное апноэ сна. Это состояние, провоцирующее кратковременные остановки дыхания во сне. Подобные эпизоды повторяются десятки раз за ночь, провоцируя нарушения структуры сна и увеличивая риски сердечно-сосудистых побочек. У детей и некоторых взрослых патологии дыхания провоцируются увеличением аденоидов и миндалин, приводя к механическому перекрытию дыхательных путей.О проблемах могут сигнализировать такие симптомы, как сухость во рту по утрам, сонливость днём и частые пробуждения ночью, беспокойный сон. При таких появлениях доктор рекомендует обратиться к специалисту и начать лечение.

