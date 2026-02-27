Cardiovascular Research: Ночной дорожный шум влияет на сердце

Даже одна ночь, прошедшая в условиях заметного городского шума, способна навредить здоровью. Это вывод ученых из немецкого Университетского медицинского центра имени Иоганна Гутенберга.К эксперименту привлекли 74 здоровых взрослых. Три ночи подряд им пришлось спать в разных условиях: в тишине или под дорожный шум разной «плотности» — по 30 или 60 эпизодов за ночь (каждый силой в 60 децибел). Испытуемые и исследователи, занимавшиеся аналитикой, не знали, каков именно уровень шума в конкретный день, это придало эксперименту максимум объективности.Утром ученые оценивали состояние добровольцев. Главный показатель: функция кровеносных сосудов. В норме они расширяются на 9,35%, но у слышавших 30 эпизодов шума показатель снизился до 8,19%, а при числе эпизодов 60 — до 7,73%. Это говорит о стрессе для сердечно?сосудистой системы.У испытуемых также фиксировали учащение сердцебиения (в среднем на 1,23 удара в минуту), изменения коснулись и белков крови — маркеров воспаления и стресса, снизилось качество сна. Сумма этих факторов говорит о том, что постоянный шум рядом с домом приводит к росту риска гипертонии и болезней сердца.

