Россиян предупредили об опасности сочетания ряда лекарств с алкоголем
«Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности, парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени», — сообщила специалист.
Как утверждает врач, в случае, если при приеме алкоголя понадобился прием обезболивающего, лучше отдать предпочтение спазмолитикам — это безопаснее.
При сочетании спиртного с антибиотиками возможны два варианта: либо образование опасных метаболитов, «отравляющих» организм, либо снижение эффективности препаратов. Также опасно сочетание алкоголя и седатиков — это может привести к усугублению седативного свойства, вплоть до угнетения сознания и дыхания, предупредила терапевт.
