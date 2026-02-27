Зеленый кал сигнализирует о двух болезнях, предупреждает врач

Когда люди говорят о цвете своего стула, обычно их волнует, красный он или коричневый, но что, если он зеленый?Фекалии красные или смолистые, это может быть признаком внутреннего кровотечения и, возможно, рака кишечника. Тем не менее, черный и красный стул — не единственные цвета, которые могут окрашиваться в экскременты. Зеленый также может означать проблемы.Хотя это может показаться необычным, некоторые люди сообщают, что их фекалии становятся зелеными. Чтобы узнать, что может означать этот зеленый цвет в ночи, поговорили с гастроэнтерологом Александрой Алисовой, чтобы узнать больше.«Фекалии могут быть зелеными по разным причинам. Зеленый кал может быть связан с вашей диетой, особенно если ваша диета богата хлорофилловыми растениями, которые включают химическое вещество, позволяющее растениям получать энергию из солнца, например, шпинат или капуста. Это также может быть результатом слишком быстрого прохождения пищи через кишечник, иногда при диарее или других проблемах с пищеварением, таких как болезнь Крона или глютеновая болезнь. Это означает, что желчь не может расщепляться так быстро, что приводит к зеленоватому оттенку стула», - говорит Алисова специально для МдикФорум.Однако не только ваша диета или скорость, с которой вы едите, могут быть причиной необычного изменения цвета, искусственные объекты также могут играть свою роль.Некоторые лекарства могут вызывать зеленый цвет стула, так как, например, антибиотики могут воздействовать на полезные бактерии в кишечнике, которые окрашивают ваш стул в коричневый цвет.Кроме того, опасные микроорганизмы также могут вызывать изменение цвета. Бактерии, вызывающие пищевое отравление, такие как сальмонелла, и вирусы, такие как норовирус, также могут быть причиной зеленого стула.К симптомам пищевого отравления относятся:• Тошнота (рвота)• Понос• Спазмы желудка• Высокая температура 38°С и выше• Общее недомогание«Если у вас есть симптомы зеленого стула с другими симптомами, такими как боль, повторяющаяся диарея или рвота, которые не проходят. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, немедленно запишитесь на прием к врачу».

