Диетолог Тихомирова предупредила о «печальных последствиях» отказа от мяса

По словам терапевта и диетолога Елены Тихомировой, опасны последствием отказа от мяса в рационе может стать развитие анемии и дефицита железа, чреватого эндокринными нарушениями.Врач Тихомирова рассказала в интервью, что у людей, принимающих решение отказаться от мяса, со временем развивается дефицит железа, поскольку именно мясо является его главным источником в рационе. Итогом процесса может стать возникновение анемии.«Когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно. Постепенно это состояние переходит в анемию, при которой у нас понижается общая концентрация гемоглобина в эритроците, понижаются сывороточное железо и ферритин», - уточнила медик, беседуя с Лайфом.Диетолог Тихомирова предупредила, что железодефицитная анемия может грозить «печальными последствиями». Люди с данной проблемой страдают сильной усталостью, слабостью, работа их мозг ухудшается, снижается тонус мышечной ткани. Также при имеющейся анемии организм не получает достаточно кислорода.В то же время врач отметила, что краткосрочный отказ от мяса не станет для здоровья ударом. Красное жирное мясо в целом рекомендуется к употреблению только в умеренном количестве, в рационе должны преобладать диетические мяса. Кроме того, полезными являются субпродукты – это богатый источник витаминов группы В, важнейших для неврологического здоровья.

