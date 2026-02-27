Диетолог Тихомирова предупредила о «печальных последствиях» отказа от мяса
Врач Тихомирова рассказала в интервью, что у людей, принимающих решение отказаться от мяса, со временем развивается дефицит железа, поскольку именно мясо является его главным источником в рационе. Итогом процесса может стать возникновение анемии.
«Когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно. Постепенно это состояние переходит в анемию, при которой у нас понижается общая концентрация гемоглобина в эритроците, понижаются сывороточное железо и ферритин», - уточнила медик, беседуя с Лайфом.
Диетолог Тихомирова предупредила, что железодефицитная анемия может грозить «печальными последствиями». Люди с данной проблемой страдают сильной усталостью, слабостью, работа их мозг ухудшается, снижается тонус мышечной ткани. Также при имеющейся анемии организм не получает достаточно кислорода.
В то же время врач отметила, что краткосрочный отказ от мяса не станет для здоровья ударом. Красное жирное мясо в целом рекомендуется к употреблению только в умеренном количестве, в рационе должны преобладать диетические мяса. Кроме того, полезными являются субпродукты – это богатый источник витаминов группы В, важнейших для неврологического здоровья.
