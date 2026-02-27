Главный онколог Минздрава Каприн посоветовал не отказываться от мяса

Говоря о еде, провоцирующей появление колоректального рака, онколог Андрей Каприн отметил, что мясо все равно должно присутствовать в рационе.По данным Минздрава РФ, рак кишечника (колоректальный) наряду с раком молочной железы являются наиболее распространенными видами онкозаболеваний среди россиян. Академик Каприн констатировал, что питание оказывает значительно влияние на риск возникновения злокачественных опухолей в кишечнике.Онколог уточнил, что с подверженностью колоректальному раку ассоциируется потребление мяса. Вместе с тем он указал на то, что важно понимать: отказываться от мяса не нужно, поскольку этот продукт является ценным источником белка и аминокислот. Но к употреблению чаще рекомендуются диетические виды мяса, тогда как красное мясо должно употребляться в умеренном количестве.«Не стоит есть на регулярной основе именно красное мясо», - постулировал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.С целью профилактики опухолей кишечника врач порекомендовал покончить с привычкой есть переработаннные мясные продукты.«Исключите такие продукты, как колбаса, сосиски – они увеличивают риск развития колоректального рака»», - предупредил специалист.Также, по словам Каприна, для подержания здоровья кишечника в рационе нужно отдавать предпочтение цельнозерновым и другим продуктам, богатым клетчаткой, а также молочным, в особенности ферментированным продуктам. Другое важное условие – движение: онколог посоветовал ходить пешком минимум 30 минут в день.

