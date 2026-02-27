Эксперт Янков считает, что нужно вводить дистанционный медосмотр для таксистов

Нынешняя система предрейсовых медосмотров таксистов превратилась в формальность, и ее необходимо заменять современными дистанционными методами. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков.Так, по мнению эксперта, для дистанционного медосмотра можно использовать электронные браслеты.Ранее председатель Московского профсоюза такси "Добро" Николай Кодолов заявил, что систему ежедневных предрейсовых медицинских осмотров таксистов и технических проверок авто нужно заменить на проверки раз в полгода или год, как это принято во многих странах.

