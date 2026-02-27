Эксперт Янков считает, что нужно вводить дистанционный медосмотр для таксистов
Так, по мнению эксперта, для дистанционного медосмотра можно использовать электронные браслеты.
Ранее председатель Московского профсоюза такси "Добро" Николай Кодолов заявил, что систему ежедневных предрейсовых медицинских осмотров таксистов и технических проверок авто нужно заменить на проверки раз в полгода или год, как это принято во многих странах.
