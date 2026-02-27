Россиянам рассказали об опасности сыроедения
«Сыроедение может быть опасно в плане развития гельминтозов и паразитарных инвазий. Например, при употреблении сырого мяса возможно заражение токсоплазмозом», - цитирует врача РИА Новости.
При этом Боровская уточнила, что любые диеты и ограничения в питании стоит применять с разумной осторожностью, заранее проконсультировавшись с врачом.
Иллюстрация к статье:
Добавил valyuha в категорию Разное
