Эксперт Богачев заявил об огромном количестве шарлатанов среди психологов

В России назрела острая необходимость регулирования деятельности частных психологов. Об этом информационной службе "Вести" заявил руководитель рабочей группы при комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, директор "Центра психологии стресса" Алексей Богачев.По мнению эксперта, некоторым специалистам следует ограничивать доступ к психологической практике, поскольку сегодня любой человек может пройти курсы переквалификации и называть себя психологом, совмещая это с магией.Он отметил, что в РФ услуги психологов пользуются большим спросом, и существует проблема их оказания непрофессионалами.По словам эксперта, законодательство пока еще позволяет человеку, например, с дипломом горного инженера, получить такой документ о переквалификации и объявить себя психологом, а затем заниматься шарлатанством. Богачев отметил, что в Госдуму был внесен законопроект, призванный навести порядок, обязав специалистов иметь высшее профильное образование.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки