Эксперт Богачев заявил об огромном количестве шарлатанов среди психологов
По мнению эксперта, некоторым специалистам следует ограничивать доступ к психологической практике, поскольку сегодня любой человек может пройти курсы переквалификации и называть себя психологом, совмещая это с магией.
Он отметил, что в РФ услуги психологов пользуются большим спросом, и существует проблема их оказания непрофессионалами.
По словам эксперта, законодательство пока еще позволяет человеку, например, с дипломом горного инженера, получить такой документ о переквалификации и объявить себя психологом, а затем заниматься шарлатанством. Богачев отметил, что в Госдуму был внесен законопроект, призванный навести порядок, обязав специалистов иметь высшее профильное образование.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий