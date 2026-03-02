Врач объяснила, что приводит к снижению функции почек

Врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина рассказала «Чемпионату», по каким причинам может нарушаться функция работы почек.Почки фильтруют кровь, выводят токсины, лишнюю жидкость, регулируют артериальное давление, участвуют в поддержании уровня электролитов, гемоглобина, активируют витамин D для здоровья костей. Когда их функция снижается, страдает весь организм: появляется усталость, отёки, одышка, повышается давление, меняется структура костной ткани.По оценкам последних исследований, в 2023 году в мире насчитывалось около 4,6 миллиона людей, уже получающих заместительную почечную терапию — диализ или живущих с трансплантированной почкой. Более 800 миллионов находятся на ранних стадиях, когда болезнь можно замедлить, если вовремя «подключить» нефролога.?«Чаще всего к снижению функции почек приводят сахарный диабет и артериальная гипертония. Нефролог помогает подобрать терапию так, чтобы отрегулировать давление и скорректировать питание и объём потребляемой жидкости. Он же следит за тем, чтобы назначаемые другие лекарства не повреждали почки дополнительно. Если же поражение зашло далеко, нефролог готовит пациента к диализу или пересадке, объясняет, как будет организована жизнь с этими видами лечения, и поддерживает психологически», — сказала эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки