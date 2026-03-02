Назван способ улучшить сон с помощью прогулки

Необязательно считать шаги, чтобы получить пользу от прогулки, заявил врач общей практики Хуссейн Ахмад. Он рассказал, как с помощью ходьбы можно улучшить сон.Ахмад заявил, что прогулка между 11:00 и 15:00 улучшит настроение, сон и поможет регулировать активность. При этом врач подчеркнул, что не нужно ходить непременно 10 тысяч шагов. «Быстрая ходьба в течение как минимум 150 минут в неделю или около 30 минут в день, пять дней в неделю поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить настроение и способствовать контролю веса», — заявил специалист.Он также отметил, что прогулка стимулирует выработку биологических сигналов, которые способствуют быстрому засыпанию и более глубокому сну. Такой подход врач назвал особенно полезным для тех, кто ведет сидячий образ жизни и хочет улучшить качество ночного отдыха без сложных тренировок или лекарств.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки