BJC: вегетарианская диета снижает риск развития 5 видов рака

Вегетарианская диета может значительно снизить риск развития пяти различных типов рака. Однако она также увеличивает риск плоскоклеточного рака пищевода. В целом, вегетарианский образ жизни может внести важный вклад в профилактику рака.В недавнем исследовании группа ученых под руководством Авроры Перес-Корнаго из Оксфордского университета изучила взаимосвязь между различными диетами и риском развития рака. Результаты были опубликованы в British Journal of Cancer.Диета, как доказано, оказывает значительное влияние на риск развития рака, и это влияние работает в обе стороны. Например, согласно крупномасштабному исследованию 2023 года, продукты высокой степени переработки могут значительно увеличить риск развития рака.С другой стороны, различным растительным продуктам, в частности, приписываются противораковые свойства, и исследователи в прошлом году сообщили в журнале Frontiers in Nutrition, что помидоры снижают риск развития рака.В новом исследовании эксперты проанализировали данные 1,8 миллиона женщин и мужчин из девяти проспективных исследований (в Великобритании, США, Тайване и Индии), чтобы изучить связь между различными диетами и заболеваемостью раком.В исследовании приняли участие 1 645 555 мясоедов, 57 016 человек, употребляющих только птицу, 42 910 пескетарианцев, 63 147 вегетарианцев и 8 849 веганов.Наиболее распространенными видами рака, диагностированными в течение среднего периода наблюдения в 16 лет, были колоректальный рак (30 528 случаев), рак молочной железы (61 368 случаев), рак предстательной железы (45 946 случаев), неходжкинская лимфома (11 651 случай) и рак эндометрия (11 220 случаев).Кроме того, было зарегистрировано 8076 случаев рака яичников, 8030 случаев рака поджелудочной железы, 7193 случая рака почек, 7306 случаев лейкемии, 6869 случаев рака мочевого пузыря, 4658 случаев множественной миеломы и 4504 случая рака полости рта и ротоглотки.Кроме того, исследователи зафиксировали 3578 случаев рака желудка, 3077 случаев рака легких, 2970 случаев рака печени, 2105 случаев аденокарциномы пищевода и 1308 случаев плоскоклеточного рака пищевода.Затем исследователи изучили статистические корреляции между различными моделями питания и заболеваемостью раком.Результаты показали, что у мясоедов был самый высокий риск развития рака, в то время как, например, у людей, употребляющих в пищу только птицу, риск развития рака предстательной железы был ниже.Кроме того, исследователи зафиксировали 3578 случаев рака желудка, 3077 случаев рака легких, 2970 случаев рака печени, 2105 случаев аденокарциномы пищевода и 1308 случаев плоскоклеточного рака пищевода.Затем исследователи изучили статистические корреляции между различными моделями питания и возникновением рака.Это показало, что у мясоедов был самый высокий риск развития рака, а у людей, которые ели только птицу, риск рака предстательной железы был ниже.У людей, употребляющих в пищу рыбу, риск колоректального рака был на 15 процентов ниже, риск рака молочной железы — на 7 процентов ниже, а риск рака почек — на 27 процентов ниже по сравнению с людьми, употребляющими в пищу всеядных животных.Еще более значительное снижение риска развития рака наблюдалось при вегетарианской диете. По сравнению с участниками, употребляющими мясо, у вегетарианцев риск развития рака поджелудочной железы был на 21% ниже, риск рака молочной железы — на 9%, риск рака предстательной железы — на 12%, риск рака почек — на 28%, а риск множественной миеломы — на 31%.Однако, по данным исследовательской группы, у вегетарианцев риск развития плоскоклеточного рака пищевода был на 93% выше, а у веганов — на 40% выше риск развития колоректального рака.Несмотря на повышенный риск плоскоклеточного рака пищевода, вегетарианская диета может значительно снизить общий риск развития рака, хотя исследователи прямо указывают на необходимость осторожности при обобщении результатов исследования.

