NatCom: Снизить уровень вредного холестерина за два дня поможет овсянка

Всего за два дня, питаясь в основном овсянкой, можно существенно понизить содержание в крови «плохого» холестерина. Таков вывод исследователей Боннского университета из исследования, итоги которого опубликованы в журнале NatCom.К исследованию привлекли людей с метаболическим синдромом. Это состояние, включающее избыток веса, повышенное давление, высокую концентрацию сахара в крови и сбои в липидном обмене. В течение 48 часов испытуемым приходилось придерживаться ограниченного по калориям рациона, что состоял почти полностью из овсяной каши. Контрольной группе тоже было предложено сократить калорийность питания, но без потребления овса.Испытуемые из овсяной группы съедали по 300 г каши в день, её разделяли на три приема пищи, с добавлением лишь небольшого объёма овощей или фруктов. В итоге уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) («плохого» холестерина) уменьшился у них на 10%. Помимо этого, в среднем участники из первой группы снизили вес на два килограмма, а их артериальное давление несколько снизилось.Это существенное снижение, хотя и не настолько сильное, какое дают современные медикаменты, отмечают авторы работы из Института наук о питании Боннского университета. Они уточнили, что позитивный эффект сохранился даже через шесть недель после такой двухдневной «диеты».Эксперты также заметили изменения в составе кишечной микробиоты. Овёс позволил увеличить численность определенных бактерий, перерабатывающих его компоненты и образующих фенольные соединения. Они, скорее всего, и оказывают положительное воздействие положительно влияют на обмен холестерина.Помимо этого, часть бактерий способствуют выведу из организма аминокислоты гистидина, при избытке которой может развиваться инсулинорезистентность.Протестировали специалисты и отдельную шестинедельную фазу, когда участники исследования ежедневно съедали по 80 г овсянки без ограничения калорий. Этот режим дал только умеренные изменения, что говорит о важности сочетания высоких объёмов овса и снижения калорийности.Всего к исследованию привлекли 68 человек. Лабораторные специалисты, проводившие анализы образцов крови и кала, не знали, к какой группе они относятся.Авторы надеются, что кратковременная «овсяная разгрузка», если её повторять с определенной периодичностью, может стать простым методом поддержки оптимального содержания холестерина и профилактики диабета. Но для фиксации долгосрочного эффекта необходимы дополнительные исследования.

