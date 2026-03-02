Врачи рассказали о неожиданной пользе сна в носках

У сна в носках есть ряд неожиданных преимуществ, заявили дерматолог Элеонора Федоненко и ортопед Неля Лобкова.По словам Федоненко, носки можно надевать, чтобы стимулировать естественный цикл терморегуляции, возникающий, когда человек согревает ноги. «Исследования показали, что люди, согревшие ноги, засыпают примерно на 15,02 минуты быстрее, чем те, у кого замерзли конечности», — объяснила она. Для улучшения качества сна дерматолог посоветовала выбирать свободные носки из натуральных тканей, пропускающих воздух и обеспечивающих тепло — хлопка и кашемира.Лобкова добавила, что сон в носках также может помочь защитить кожу от огрубения и сухости. Однако, как отметила ортопед, во избежание отеков спать в носках не рекомендуется курильщикам и людям с нарушениями кровообращения, вызванными заболеваниями периферических артерий и сахарным диабетом.

