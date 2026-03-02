Для поддержания хорошего здоровья печени врач рекомендует отказаться не только от сахара, но также от чрезмерного поедания фруктов.Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова отметила в интервью большое влияние, которое оказывает на состояние печени повседневный рацион человека.«Для недопущения проблем с печенью важно исключить из рациона ряд вредных продуктов и наладить режим питания», - заявила специалист, беседуя с Лайфом.Врач Ломова назвала разрушающие здоровье печени продукты. В «черный список», составленный специалистом, вошлисахар,употребляемые в большом количестве фрукты,фастфуд,насыщенные животным жиром продукты (в большом количестве),консервы,чрезмерная соль,жареные блюда.Медик предупредила, что разрушать печень могут также неправильно употребляемые добавки, травяные сборы. Ломова посоветовала не использовать их без назначения врача.Помимо этого, медик призвала контролировать количество употребляемого алкоголя.«В результате частого приема алкоголя происходит воспаление клеток печени и их замена соединительными, то есть, происходит формирование фиброза печени, который, в свою очередь, может привести к циррозу», - констатировала гастроэнтеролог.Валерия Ломова порекомендовала укреплять печени, употребляя здоровые продукты и не злоупотребляя количеством пищи за один прием. Привычку выпивать после пробуждения один-два стакана теплой воды врач назвала одной из самых полезных для здоровья печени.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки