Дерматовенеролог Прохоров рассказал, чем грозит привычка отрывать заусенцы

Неправильный маникюр — это "входные ворота" для инфекций. Повреждения кожи вокруг ногтей являются одной из самых частых причин обращения крымчан с гнойно-воспалительными процессами кисти, рассказал доктор и профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинского института им. Георгиевского Дмитрий Прохоров "Крымской газете".Врач также отметил, что инфекции в зоне, близкой к ногтям, распространяются очень быстро. А вторичная инфекция может привести к гнойным процессам мягких тканей пальца, которая может распространиться по всей кисти и задеть сухожилия и суставы.Воспаление также может проникнуть ближе, что может привести к поражению костной ткани и заражению крови.«По статистике хирургов, панариций — гнойное воспаление пальца — входит в топ-5 причин экстренных операций на кисти», — добавил Прохоров.Чаще всего осложнения встречаются у людей с диабетом, хроническими заболеваниями сосудов и иммунодефицитом.У привычки грызть ногти, отрывать заусеницы и "ковырять" кожу вокруг ногтей есть название — онихофагия. Это патологическое поведение связывают с тревожностью, стрессом и компульсивными расстройствами. С онихофагией сталкиваются около 45% подростков и 20-30% взрослых.Чтобы избавиться от пагубной привычки, стоит работать с эмоциями и осознанностью, стараться находить позитивные альтернативы (игрушки антистресс или эспандер), вести дневник поведения и изменять паттерны поведения. Стоит постепенно смягчать привычку — из-за резкого запрета может усилиться стресс.

