Врач Парецкая назвала продукты с йодом для укрепления иммунитета
Врач сообщила в интервью, что при нехватке йода в организме ухудшается работа щитовидной железы, и последствиями этого становятся различные проблемы, от упадка сил и повышенной раздражительности до нарушений в работе иммунитета и рака. Парецкая подчеркнула важность получения йода в достатке зимой, так как микроэлемент помогает иммунной системе формировать клетки, уничтожающие нежелательные, опухолевые компоненты.
Врач Парецкая назвала продукты с йодом, полезные для его восполнения и для укрепления иммунитета.
«Нужно обратить внимание на клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунца, мясо индейки, белую фасоль, морскую капусту, картошку с кожицей. Все это является прекрасным источником не только йода, но и массы других полезных веществ», - проинформировала медик, беседуя с порталом «Доктор Питер».
Специалист отметила, что не менее важно не допускать переизбытка йода. Его нехватку следует активно восполнять только после анализа крови и консультации с врачом.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий