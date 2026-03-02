Названы главные провокаторы увеличения частоты пульса
Ротарь заявила, что повышать частоту пульса могут не только такие факторы, как возраст и наличие хронических заболеваний, но и вредные привычки. К ним она отнесла прежде всего курение, злоупотребление алкоголем и энергетиками.
Также, по словам врача, учащенный пульс может быть следствием ожирения, высокого уровня сахара и холестерина в крови. Еще одной причиной она назвала хронический стресс, который провоцирует выброс гормонов, вызывающий повышение давления.
Иллюстрация к статье:
