Названы главные провокаторы увеличения частоты пульса

Доктор медицинских наук, кардиолог, заведующая НИЛ популяционной генетики НИИ метаболического синдрома ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Оксана Ротарь назвала главные провокаторы увеличения частоты пульса.Ротарь заявила, что повышать частоту пульса могут не только такие факторы, как возраст и наличие хронических заболеваний, но и вредные привычки. К ним она отнесла прежде всего курение, злоупотребление алкоголем и энергетиками.Также, по словам врача, учащенный пульс может быть следствием ожирения, высокого уровня сахара и холестерина в крови. Еще одной причиной она назвала хронический стресс, который провоцирует выброс гормонов, вызывающий повышение давления.

