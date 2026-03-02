Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья
По словам Яблоковой, кабачки и цукини отлично вписываются в любую диету, содержат растворимую и нерастворимую формы клетчатки, что благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и при этом не провоцируют вздутие. Кроме того, в этом продукте много марганца, который важен для контроля инсулинорезистентности, здоровья сосудов, нормализации артериального давления.
«Марганец улучшает синтез коллагена, что является очень важной функцией для здоровья и молодости кожи, крепких костей и связок. Недостаток марганца приводит к тому, что коллаген хуже синтезируется. Из-за этого повышается хрупкость костной ткани, ухудшается состояние суставов, снижается эластичность кожи и соединительной ткани», — объяснила нутрициолог.
Помимо этого, в кабачках присутствуют такие полезные вещества, как витамины С, А и К, а также калий, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, защищающие сердце и сосуды и снижающие уровень плохого холестерина.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Хирургия
Добавить комментарий